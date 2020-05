View this post on Instagram

🛑ATENCIÓN🛑 – En cumplimiento de las medidas tomadas por el Presidente de la República @nicolasmaduro y del Gobernador @lacava10oficial, para prevenir el COVID-19, el alcalde Gustavo Gutiérrez @alcaldegustavo10 mediante el decreto Nro. 146/2020 informa con respecto al horario para el ejercicio de la actividad económica en el municipio Naguanagua. • • • • • #QuedateEnCasa #PazJuventudYProgreso #NaguanaguaTeQuiero