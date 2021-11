Compartir

















El reality show La Casa de Los Famosos ha puesto a prueba a todos los participantes; esta vez la vida de Alicia Machado la relató ella misma; las vivencias, lo bueno y lo malo pero se ganó como siempre el apoyo de su público.

La actriz, empresaria y exreina de belleza destacó como vivió su niñez y sus etapas en Maracay; Venezuela. Dijo que se crió en una juguetería al lado de su familia y como vivió las operaciones de su hermano; donde llegó a pensar en su inocencia que este era de acero.

“Mi hermano mayor es una persona con una discapacidad física, mi papá trabajaba mucho; porque a mi hermano constantemente le hacían operaciones; yo de niña pensaba que mi hermano era de acero”, relató la actriz.

Ya a los 16 años en las recordadas Ferias de San Jacinto ganó el primer concurso de belleza; sus compañeros de colegio la inscribieron en el certamen donde arrasó; allí empezó su despegue como reina de belleza.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alicia Machado (@machadooficial)

“Mis amigos decidieron meterme en el concurso de belleza de la feria de Maracay y gano a los 16 años. Venevisión cubrió el espectáculo y ahí conocí al señor Joaquín Riviera y me dijo que si no me gustaría participar en el Miss Venezuela”, agregó.

Vida de Alicia Machado

Ya empezó desde allí a brillar como Miss y llegó aquella fama del Miss Venezuela; donde sin duda brilló. Pero destacó lo que su padre le dijo en ese momento.

“Recuerdo… que en la casa de mi tía mi papá me dijo: ´bueno hija mire ya yo le enseñé en la vida lo bueno y lo malo; solo con trabajo y honestidad se logra en la vida lo que uno quiere´”, expresó la actriz.

“En el 2007 conocí al papá de mi hija, un hombre que también llegó a mi vida a cambiarlo todo, fue una desilusión muy dura, muy difícil. Tenía a otra persona embarazada al mismo tiempo que a mí y eso me partió el alma».

Acerca del Miss Universo esta dijo: «Estuve encerrada por mucho tiempo, porque no quería que me atacaran más ni que se burlaran más de mí. Fueron momentos muy difíciles», aseguró.

Sigue leyendo ahora en nuestro portal:¡Polémica! Carlos Daniel Alvarado responde así a críticas en redes sociales