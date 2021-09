En un festival de goles en la reapertura del Santiago Bernabéu, Vinicius y Karim Benzema guiaron al Real Madrid a un triunfo sobre Celta de Vigo 5-2, resultado que lo ubica a en la cima de LaLiga.

Celta se adelantó en par de ocasiones durante la primera mitad. El prime tanto llegó recién a los cuatro minutos de juego, tras una mala salida de balón de Miguel Gutiérrez, que aprovechó Brais para dejarle el esférico a Santi Mina, quien definió a placer.

No obstante, el dinamismo ofensivo madridista generó numerosas acciones para dar forma a la reacción, siempre comandada por un nuevo Vinicius; que exhibe confianza gracias a su mejoría en la definición.

La igualdad llegó en el 24′, tras un pase atrás de Fede Valverde que llegó a los pies de Benzema; quien enganchó inatajable que levantó a los hinchas que asistieron al Bernabéu.

Celta no perdonó un nuevo error en defensa para irse al descanso con la ventaja. Nacho salió donde no debe para realizar una dura entrada a Aspas y dejar un agujero que no fue cubierto. En inferioridad, Militao dio un paso atrás para que la subida de Hugo Mallo acabara en taconazo al poste de Cervi (31′) que marcaba el rechace sin problemas.

Vinicius y Karim Benzema guiaron al Real Madrid

Real Madrid encontró nuevamente el empate, esta vez nada más salir del vestuario, con un centro de Miguel que Benzema (46′) cabeceó con maestría.

Los locales completaron la remontada ocho minutos después, cuando Benzema envió un pase al vacío al que llegó Vinicius. El brasileño definió ajustado al palo para dejar sin opciones a Matías Ezequiel Dituro.

La sentencia llegaría con Eduardo Camavinga (72′), el día de su estreno con 18 años, aprovechando a placer el balón muerto de una parada del portero del Celta tras una acción de Modric.

El quinto gol llegó en el 86′, tras un penal cometido sobre Vinicius que Benzema se encargó de convertir para completar su triplete.

También puedes leer: Daniel Ricciardo dio a McLaren primera victoria en nueve años tras dominar en Monza

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestro enlace en Telegram»