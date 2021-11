Compartir

















El próximo 9 de noviembre, se publicará unas memorias del actor estadounidense Will Smith; en el cual revela la relación que ha mantenido con sus padres, y se abre a varios temas personales.

Muchos creen que los famosos siempre han tenido fama y distinción; pero no se conoce a fondo el drama que puede vivir al lado de sus seres queridos.

Para la revista People, Will Smith reveló que “Mi padre era violento, pero también estuvo en cada obra de teatro y recital que daba. Era alcohólico, pero estaba sobrio en los estrenos de cada una de mis películas“, relata en las primeras páginas de su libro. “Escuchó cada disco. Visitó todos los estudios [de grabación]. El mismo perfeccionismo intenso que aterrorizó a su familia fue por el que consiguió poner comida sobre la mesa todas las noches de mi vida”.

También, confesó en esa entrevista que el momento más traumático para él tuvo lugar cuando presenció a su padre atacando físicamente a su madre. “Cuando tenía nueve años, vi a mi padre golpear a mi madre en la cabeza con tanta fuerza que se derrumbó. La vi escupir sangre. Ese momento en esa habitación, probablemente más que cualquier otro momento de mi vida, ha definido quién soy”.

Declaró que “En todo lo que he hecho desde entonces, los premios y los elogios, los focos y la atención, los personajes y las risas, ha habido una sutil cadena de disculpas hacia mi madre por no haber actuado ese día. Por fallarle en ese momento. Por no hacer frente a mi padre. Por ser un cobarde”.

Cuando era un adolescente, los padres de Will Smith se separaron. Pero, siempre trató de tener una relación cercana con su padre. Sin embargo, la ira contenida le asaltó durante años; en especial cuando fue diagnosticado de cáncer.

Subrayó que, “Una noche, mientras le llevaba desde su dormitorio hasta el baño con cuidado, una oscuridad surgió dentro de mí. El camino entre esas dos estancias pasa por la parte superior de las escaleras. Cuando era niño, siempre me dije a mí mismo que algún día vengaría a mi madre. Que cuando fuera lo suficientemente mayor, cuando fuera lo suficientemente fuerte, cuando ya no fuera un cobarde, le mataría”.

Y en ese momento de oscuridad, Will Smith sintió las ganas de vengar a su madre. “Me detuve en la parte superior de las escaleras. Pensé que podría empujarlo y quitármelo de encima fácilmente. Mientras las décadas de dolor, ira y resentimiento iban desapareciendo, negué con la cabeza y procedí a llevarlo al baño”, agregó.

Tras la muerte de su padre, Smith aprovechó la oportunidad para reflexionar sobre la compleja relación que mantuvieron por años.

“No hay nada que puedas recibir del mundo material que te genere paz interior o satisfacción (…) Al final, no importa un ápice cuánto te haya amado el resto de la gente, solo alcanzarás la felicidad en función de lo bien que tú los hayas amado”, mantuvo.

