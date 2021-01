China finalmente permite la llegada del equipo internacional, de expertos de la OMS; para investigar el origen del coronavirus.

Pues, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus; celebró la decisión de China, y expresó el deseo de que continúe la colaboración con Pekín.

We welcome #China's announcement regarding the intl. team examining the origins of virus that causes #COVID19. We look forward to working closely with our 🇨🇳 counterparts on this critical mission to identify the virus source & its route of introduction to the human population.

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) January 11, 2021