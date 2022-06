Compartir

Reforzar tus defensas no es tan difícil todo se basa en la alimentación, la cual debes variar para lograr tener el sistema inmunológico en buenas condiciones. Verduras, frutas, jugos y proteínas no pueden faltar.

Todo debe radicar en los alimentos que consumas en la semana y en los que debes tener para que todo el mes te puedas mantener protegido; el desayuno, almuerzo y la cena serán primordiales.

Patilla, es una de las frutas que no deben faltar en la semana, recomendada a diario; ya que sube tus defensas y es especial para el sistema circulatorio; como para la sangre, recomendada para toda la familia.

No solo es la naranja que tiene vitamina C, consume también piña la cual es una de las mejores frutas para las defensas; como también lo es el tomate y la guayaba que son verdaderas bombas de vitamina C.

Sopa, una buena sopa no puede faltar en el mes al menos dos veces, aprovecha todas las propiedades de la verdura; este plato es muy bueno para toda la familia, además de que ayuda contra la depresión.

Reforzar tus defensas de una manera sencilla

No dejes pasar por alto las cremas de ocumo, las cuales ayudan a toda la familia y son beneficiosas. Tampoco dejes de consumir casabe al menos dos veces al mes, este ayuda contra el estreñimiento.

De igual manera, el consumo de pescado es muy bueno para las defensas, consume especies marinas al menos dos veces al mes. Las sardinas aunque no lo creas son un plato excelente que te proporciona vitaminas y minerales.

Los jugos de pepino, como guayaba, naranja, además de piña no pueden faltar como tampoco disfrutar de un buen mango. Sube las defensas y mantén tu ánimo arriba además toma bastante agua y cuida tu salud.

