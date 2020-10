recompensa de millones de dólares por Motta Domínguez

Estados Unidos ofreció una recompensa de 5 millones de dólares por Luis Alfredo Motta Domínguez, exministro de Energía Eléctrica; y el exviceministro de Finanzas Eustiquio José Lugo Gómez, a quienes Washington sancionó por corrupción al frente de Corpoelec.

Asimismo, el anuncio lo hizo el secretario de Estado, Mike Pompeo; en un comunicado en el que señala que esperan recibir información que conduzca al arresto y la condena de los exfuncionarios.

We're offering up to $5 million each for information leading to the arrests and/or convictions of two indicted former Venezuelan public officials. We are working with @TheJusticeDept to protect U.S. citizens and to help Venezuelans restore their democracy.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) September 30, 2020