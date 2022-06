Con mucha emoción terminó el Gran Premio de Azerbaiyán 2022 donde los corredores de Red Bull Racing se llevaron los dos primeros puestos del podio. Una vez más, Max Verstappen pudo alzarse con el primer lugar.

El mexicano Sergio Pérez se llevó el segundo lugar más un punto extra al lograr la vuelta más rápida en el circuito de Bakú. Mientras que George Russell volvió a desarrollar una extraordinaria carrera para quedar de tercero.

Another new winner in Baku!

👏 @Max33Verstappen #AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/JlXodweS2M

— Formula 1 (@F1) June 12, 2022