El huracán Fiona en Puerto Rico dejó daños severos en toda la isla, lluvias fuertes, inundaciones, colapso de ríos y vías. Autoridades boricuas tiene organizados refugios para las personas que han perdido las viviendas.

De igual modo, gran parte del sur de la isla ha quedado sin agua potable, electricidad y otros servicios. Mientras los bomberos tratan de organizar ayuda para poder llegar a todos los sitios que sufrieron el paso de Fiona.

Los fuertes vientos han estado presentes desde el sábado en la tarde donde las actividades de la isla quedaron suspendidas. De igual modo, agradecen a las personas alejarse de corrientes de ríos y estar en zonas seguras; como a permanecer en resguardo hasta nuevo aviso.

La mayoría de los servicios se mantienen suspendidos y las personas ya han recibido comida no perecedera en algunas partes. Los árboles han sido otro de los problemas ya que muchos de estos han caído causando emergencia.

Las autoridades informaron que hubo zonas donde la lluvia causó desastres en las vías afectando también puentes. La mayoría de los camiones de carga quedaron varados con agua y alimentos.

Hurricane Fiona is bearing down on the Dominican Republic after knocking out the power grid and unleashing floods and landslides in Puerto Rico, where the governor said the damage was “catastrophic.” https://t.co/xUEUNwrPWI pic.twitter.com/ZH09kFe4qE

