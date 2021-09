Ya con menos presión y ajustando su swing ya que dijo que jugará dos años más; llegó el jonrón 502 de Miguel Cabrera. El maracayero sigue sumando imparables y ahora llegó a 2962 en toda su carrera.

El criollo sonó el estacazo ante los envíos de James Kaprielian de los Atléticos por toda la parte izquierda del Comerica Park. Sin duda uno de los mejores batazos que ha dado el maracayero en lo que lleva de campaña.

Number 502 for Miguel Cabrera with Dan Dickerson on the call. pic.twitter.com/HwXE74I6mS

— Rogelio Castillo (@rogcastbaseball) September 2, 2021