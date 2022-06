Compartir

Nuevamente crecen las quejas en la estación de servicio Yagua, mejor conocida como «Don Julián «, luego de que los ciudadanos que surten gasolina internacional denunciaran que el personal de taquilla revisa minuciosamente los billetes.

En el establecimiento existen carteles informativos en donde se expresa que no aceptan billetes rotos, ni rayados ni deteriorados; además que no devuelven el efectivo. También aseguran que al cancelar en bolívares en muchas oportunidades no aceptan las tarjetas de débito.

«Quiero denunciar públicamente que en la estación de servicio de Don Julián son demasiado selectivos para realizar el pago de la gasolina», explicó un usuario en la cuenta de Instagram notiguacarajs.

La persona detalló que trató de efectuar el pago con tres billetes, que presuntamente «estaban en buen estado»; pero ellos alegan que no reciben billetes con marcas de casa de cambio o alguna marca.

«Intenté posteriormente realizar el pago por punto y también me negaron la opción de realizar el pago alegando que no aceptan esa tarjeta y cabe destacar que la tarjeta la debitan en Bs. De verdad que existe una arbitrariedad en esa estación de servicio», sentenció.

Vale destacar que las denuncias resultan constantes en la respectiva estación de servicio.

