La venezolana Robeilys Peinado en Tokio 2020 no pudo pasar la barrera en su tercer intento y quedó fuera de la prueba. Le colocó el empeño pero esta vez no pudo la criolla en estos Juegos Olímpicos.

En los primeros intentos la venezolana no pudo superar los 4.50 metros; la presión y las ganas de hacerlo bien le afectaron en esta prueba. Había muchas esperanzas de una medalla en el salto con garrocha; la criolla recibió diploma olímpico.

Desde bien temprano todo el país estaba a la expectativa pero la venezolana lamentablemente se quedó en el camino. Por su parte el empeño y la dedicación siguen vivas en ella que está joven; y probablemente la veremos en París 2024.

Sin duda la final de la prueba donde participó la venezolana estuvo reñida e incluso difícil. Las rivales de la criolla tuvieron que poner muchas ganas para poder terminar la misma; una de las más esperadas.

En la delegación venezolana de karate, el criollo Andrés Madera quedó fuera de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Solo logró una victoria en la difícil ronda de artes marciales; para luego perder los otros cuatro combates.

Andrés Madera cierra su actuación en #Tokyo2020 tras ceder frente a Abdel ALMASATFA de Jordania en los -67kg.

.Así fue su actuación:

➡️ 🇻🇪 vs Italia: 5×0

➡️ 🇻🇪 vs Latvia: 2×4

➡️ 🇻🇪 vs OR: 3×9

➡️ 🇻🇪 vs FRA: 0x2

➡️ 🇻🇪 vs JOR: 1×4 pic.twitter.com/7D23L8PbRz

