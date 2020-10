De acuerdo con el posicionamiento reportado por Marine Traffic y Tanker Trackers; Faxon, el tercer buque iraní con gasolina, arribó en horas de la noche a la Refinería Puerto La Cruz, Anzoátegui.

Faxon es el último de los barcos iraníes enviados a Venezuela. En total, son 131 millones de litros de gasolina, equivalente a 823.899 barriles.

Asimismo, el segundo buque, Fortune, llegó el viernes 2 de octubre al muelle de la refinería de Amuay, en Falcón. Además, demoró 33 días en llegar a las costas venezolanas desde que zarpó del puerto de Khor Fakkan.

Igualmente, el pasado martes 29 de septiembre arribó el Forest, a la refinería de El Palito, Puerto Cabello, Carabobo.

Cabe destacar, que Faxon, el tercer buque iraní con gasolina, se encontraba el sábado en la mañana al noreste del estado Sucre.

FAXON is the third of three known/identified Iranian Handymax tankers carrying gasoline to Venezuela. We now see that she reached Puerto La Cruz, located in the east of the country. Unlike with the other two, FAXON’s AIS transponder is now offline. AIS map by @MarineTraffic #OOTT pic.twitter.com/LFeMYZQQ33

— TankerTrackers.com, Inc.⚓️🛢 (@TankerTrackers) October 4, 2020