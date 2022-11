La agencia espacial de la NASA, lanzará su nuevo megacohete el próximo miércoles 16 de noviembre, esto, luego de que inspeccionaran daños menores tras el paso del huracán Nicole por Florida.

Jim Free, administrador asociado de la NASA, sostuvo a través de una rueda de prensa que «no hay nada que impida» un despegue en la programada fecha.

I’m impressed by our #Artemis I team’s dedication – their care for @NASA_SLS and @NASA_Orion is keeping us on track. Designing for this environment is challenging, and our design stood up to the test of the storm. We are pressing toward launch on Nov 16: https://t.co/GGHeKcp0yQ pic.twitter.com/fPEAR8jhcm

— Jim Free (@JimFree) November 11, 2022