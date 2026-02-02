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El precio del dólar BCV hoy 2 de febrero de 2026 nos indica que la divisa llegó hoy a 370 bolívares. El Banco Central de Venezuela, informó que el dólar para hoy estará en 370,25 bolívares y el euro en 440,47 bolívares.

Para este martes el dólar tendrá un valor de 372,10 bolívares y el euro 439,63 bolívares.

Mientras que la onza de oro bajó intempestivamente y se encuentra en 4.998,53 dólares. La misma se encontraba en un costo de 5.126 dólares. El gramo tiene un precio de 153 dólares hoy lunes.

Sigue subiendo poco a poco el precio del petróleo, algo muy positivo para los países vendedores de crudo. Teniendo hoy un precio de arranque de esta semana de 65,21 dólares según los expertos de petróleo.

De igual modo, sigue en baja el precio del bitcoin con un precio de 77.634,84 dólares. Este bajó cerca de 10 mil dólares con respecto al día viernes. Hasta ahora veremos cómo se comporta en este mes.

Dólar BCV hoy 2 de febrero de 2026, ¿dónde se encontró petróleo por primera vez en Venezuela?

El petróleo se encontró por primera vez en Venezuela en 1875, tras un sismo que hizo brotar crudo en la hacienda La Alquitrana, cerca de Rubio, estado Táchira. Este hallazgo dio lugar a la primera empresa petrolera nacional, La Petrolia.

Sin embargo, la explotación comercial a gran escala comenzó mucho después con el pozo Zumaque I (1914) en el Zulia.

Primer hallazgo (1875): La Alquitrana, estado Táchira.

Inicio de la producción industrial (1878): Compañía Minera Petrolia del Táchira.

Primer pozo comercial (1914): Pozo Zumaque I en el campo de Mene Grande, estado Zulia.

El «Reventón» famoso (1922): Pozo Barroso II (R4) en Cabimas, estado Zulia, que marcó el auge mundial de Venezuela.

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