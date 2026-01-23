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El precio del dólar BCV hoy 23 de enero de 2026 cambio de banda y está en 350 bolívares. Según el Banco Central de Venezuela, el dólar para hoy estará en 352,70 bolívares y el euro en 413,38 bolívares.

Para el lunes el dólar tendrá un valor de 355,55 bolívares y el euro en 417,58 bolívares.

La onza de oro está cerca de los 5 mil dólares, registrando hoy viernes un precio de 4.953,85 dólares. El gramo sube y tiene un precio aproximado de 134,85 dólares en el mundo, sigue el metal precioso subiendo de costo.

Baja un dólar en su costo de hoy el petróleo, y vale 59,59 dólares en el mundo. El petróleo sigue por debajo de los 62 dólares, mientras que la gasolina es el derivado más costoso en el mundo.

Precio del dólar BCV hoy 23 de enero de 2026

Sigue en la banda de los 89 mil dólares el precio del bitcoin en el mundo, este ha estado en baja y hoy cuesta 89.424,95 dólares. Se espera a ver como se comportará en lo que queda del mes de enero.

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