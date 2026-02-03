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El precio del dólar BCV hoy 3 de febrero de 2025 nos indica que se encuentra en la banda de los 370 bolívares. El Banco Central de Venezuela, informó que el dólar para hoy estará en 372,10 bolívares y el euro 439,63 bolívares.

Para este miércoles el dólar estará en 375,08 bolívares y el euro en 442,58 bolívares.

En un costo de 4.760 dólares se mantiene el precio de la onza de oro hoy martes. Este se ha detenido en la escala de de los cuatro mil mientras tanto, el gramo de oro de mantiene sobre un precio de 150 dólares.

Se mantiene en un costo menor a los 80 mil dólares el precio del bitcoin. Hoy el mismo registra un costo de 78.879,53 dólares, los expertos indican que este indicador pudiera estar manteniéndose en ese costo.

Poco a poco el precio del petróleo va en aumento, teniendo hoy un costo de 62,41 bolívares. El crudo ha ido mejorando en lo que va de semana. Se espera que este vaya subiendo en los próximos días.

Dólar BCV hoy 3 de febrero de 2025, cuánta azúcar produce Venezuela

Venezuela proyecta para la zafra 2024-2025 producir alrededor de 380.000 toneladas de azúcar (refinada). A partir de la molienda de más de 4,8 millones de toneladas de caña, cubriendo aproximadamente el 60% de la demanda nacional.

Esta producción ha mostrado un crecimiento sostenido superior al 90% en los últimos cuatro años. Producción de caña: La proyección para 2025 es de 4.850.000 toneladas, un aumento significativo frente a años anteriores.

Consumo y Cobertura: La producción actual cubre alrededor del 60% de la demanda, mientras que el 40% restante es cubierto por importaciones. Zonas de Producción: El estado Portuguesa concentra la mayor parte de la actividad azucarera, seguido por Lara y Aragua.

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Principales centrales: El Central Azucarero Venezuela (Sur del Lago) es uno de los productores, con más de 34.000 toneladas, junto a centrales en Portuguesa. Crecimiento: Se ha celebrado un aumento constante en la zafra tras las bajas producciones de 2019-2020.

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