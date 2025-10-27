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Una abuela fue arrollada en la avenida Las Ferias de Valencia hoy lunes 27 de octubre de 2025. La dama quedó identificada como Elvia Rodríguez de 68 años de edad.

La adulta mayor presento lesiones severas en la cabeza como en distintas partes del cuerpo esto por el impacto con la moto. Enseguida las personas notificaron el hecho a los números de emergencia.

Abuela fue arrollada en la avenida Las Ferias de Valencia

Paramédicos y ambulancias llegaron al sitio cercano a la entrada de la Fundación Mendoza en Valencia. Siendo trasladada de inmediato al Hospital Central de Valencia, al momento de ser arrollada estaba sola.

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Los organismos de rescate hacen un llamado a los familiares para que acudan a la brevedad posible al centro hospitalario para acompañar a la lesionada.

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