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Un hombre asesinó a su cuñada y a su hijo en Mamera, Caracas y quedó detenido por las autoridades. El caso lo dio a conocer el comisario general del CICPC, Douglas Rico en sus redes sociales.

El atroz crimen fue cometido el lunes 27 de octubre de 2025, logrando la detención de ‎Jonaiker José Díaz Caraballo (26), cuñado de la joven de 19 años. Este la engañó llevándola a la casa para que la ayudara con la limpieza del hogar.

Funcionarios de la División de Investigaciones de Homicidios, tras el hallazgo de los cuerpos sin vida de Leidymar de los Angeles Rocas Navas (19) y su hijo de 2 años; Ángel David Molina Navas, el pasado 27 de octubre en Mamera 4, sector Brisas de Arismendi. Parroquia Antímano, municipio Libertador, Caracas, realizaron las pesquisas para esclarecer el atroz crimen, logrando la detención de ‎Jonaiker José Díaz Caraballo (26), cuñado de Leidymar.

Se pudo conocer que el hombre, valiéndose que su pareja y sus hijos se encontraban en los Valles del Tuy, contactó a su cuñada Leidymar. Con la intención que lo ayudara con la limpieza del hogar y este le pagaría por el trabajo, accediendo la misma a realizar el trabajo.

Hombre asesinó a su cuñada y a su hijo en Mamera

Sin embargo, una vez en la vivienda y en un descuido de la víctima, este la forzó a tener un encuentro íntimo, negándose la misma, acción que enfureció a Jonaiker. Quien valiéndose de su fuerza física, la sometió y ató sus extremidades a la cama utilizando un cable, para luego abusar de ella.

El infante atemorizado por el episodio violento, comenzó a llorar y el hombre, se lo llevó hacia el baño donde le causó la muerte con un arma blanca. Retornando a la habitación donde estaba Leidymar y le propinó más de 50 heridas punzo penetrantes causándole la muerte.

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Para volver a abusar de ella y de su hijo, ya estando fallecido; posteriormente, envolvió ambos cadáveres en bolsas de color negro. Y los arrojó en una zona boscosa de la parte posterior de la vivienda y se traslada a la residencia de sus padres ubicada en El Valle, donde fue capturado. Siendo puesto a disposición del Ministerio Público.

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