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El Bono Patria de 27 mil bolívares en enero comenzó a pagarse la tarde de hoy. Es el Bono Cuadrantes de Paz.

Dicho bono se paga por el Sistema Patria a favor de bomberos, personal de protección civil y policías. Es una de ls tres ayudas económicas que paga el ejecutivo en los últimos días de cada mes.

Bono Patria de 27 mil bolívares en enero

Entre los cuales se encuentran Corresponsabilidad y Formación además de Cultores Populares, para las personas inscritas en la Misión Viva Venezuela Mi Patria Querida. Para luego a principios del próximo mes esperar el pago del Bono Único Familiar.

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Ayer se comenzó a pagar el Bono Corresponsabilidad y Formación para empleados de nóminas especiales. Este tuvo un monto de 37.800 bolívares, el mismo comenzó a pagarse a través del Sistema Patria.

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