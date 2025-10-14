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Detenida una mujer que le causó la muerte a su neonata en Valencia la información la suministró el comisario Douglas Rico en sus redes sociales. La mujer quedó a la orden del Ministerio Público.

Funcionarios de la Delegación Municipal Valencia, realizaron la detención de Andreina Katerine López Peper (35), en las instalaciones del Hospital Materno Infantil Dr. José María Vargas; parroquia Urbana Santa Rosa, municipio Valencia, estado Carabobo, por causarle la muerte a su neonata.

Mediante investigaciones realizadas se pudo conocer que la fémina se encontraba en su vivienda junto a sus hijas mayores. Cuando presentó dolores de parto, optando por encerrarse en una de las habitaciones.

Detenida una mujer que le causó la muerte a su neonata en Valencia

Donde dio a luz a la pequeña y, motivado que no deseaba hacerse cargo de la misma, optó por estrangularla con una prenda de vestir; posteriormente la fue llevada a un centro de salud, donde fue atendida.

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Y al ser interrogada en el hecho, manifestó haber dado a luz y perder el conocimiento, y en ese momento el padre de la bebé, le quitó la vida; información que aportó para desvirtuar a las autoridades. Por lo que quedó a disposición del Ministerio Público.

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