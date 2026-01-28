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Hallan el avión de Satena desaparecido al noreste de Colombia

By Redacción Carabobo
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Desaparece avión comercial Colombia

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Hallan en el Norte de Santander, Colombia, el avión Beechcraft 1900 de matrícula HK4709, que prestaba sus servicios a la aerolínea Satena y desapareció mientras cubría la ruta Cúcuta-Ocaña con 13 pasajeros y 2 tripulantes.

De acuerdo con el informe preliminar, tras más de una hora de incertidumbre, se llevó a cabo un Puesto de Mando Unificado (PMU) liderado por la Gobernación de Norte de Santander, en el que se confirmó que la avioneta se accidentó y no habría sobrevivientes, según la información preliminar, refiere el tiempo.

Desaparece avión Satena Colombia

Avión de Satena desaparecido

El itinerario del vuelo HK-4709 marcaba su despegue desde la capital de Norte de Santander a las 11:40 de la mañana (hora local). El trayecto, relativamente corto, debía finalizar con el aterrizaje en el aeropuerto Aguas Claras de Ocaña aproximadamente a las 12:05 del mediodía. Sin embargo, el contacto radial y de radar se interrumpió abruptamente minutos antes de alcanzar su destino final.

Ante la gravedad de los hechos, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, se pronunció a través de sus canales oficiales para informar que la Dirección de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil ya se encuentra liderando la recolección de datos técnicos y operativos.

«Se han activado todos los protocolos de emergencia correspondientes», aseguró la funcionaria, confirmando además la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) para centralizar las labores de búsqueda y rescate, así como la gestión de información para los familiares de las personas a bordo.

Hasta el momento, las condiciones meteorológicas en la zona y las características del relieve en esta parte de la cordillera oriental están siendo evaluadas como factores clave en la investigación.

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Sourceglobovisión
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