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El precio del dólar BCV hoy 16 de enero de 2026 se ha mantenido en la banda de los 300 bolívares. Hoy viernes el valor del dólar será según el Banco Central de Venezuela en 341,74, y el euro en 396,47 bolívares.

Para este martes el valor del dólar será de 344,50 bolívares y el euro en 400,49 bolívares.

Mientras que el precio de la onza de oro se encuentra hoy en un costo de 4.621,23 dólares en el mundo. El gramo del llamado “metal precioso” se ubica en un costo de 127 dólares para hoy viernes.

Para hoy el precio del petróleo se mantiene en un costo de 59,02, luego de estar en un precio de 62,02 esta semana. La gasolina sigue siendo uno de los derivados más costosos que hay del petróleo.

El costo del bitcoin se mantiene en un precio de 96.856,56 dólares en el mundo. Este ha bajado luego de subir hace unos días, ha bajado considerablemente siendo tendencia en las redes sociales.

Dólar BCV hoy 16 de enero de 2026, ¿Qué cantidad de aceite vegetal se produce en Venezuela?

Venezuela produce anualmente alrededor de 90,000 a 100,000 toneladas métricas (Tm) de aceite crudo de palma. Cubriendo gran parte de su demanda nacional con incrementos recientes, destacando el Zulia como principal estado productor.

Además mostrando un crecimiento sostenido del sector palmicultor impulsado por el apoyo gubernamental y la siembra de nuevas hectáreas. Producción Reciente (2024-2025): Se superaron las 98,000 Tm en 2024 y se estimaba alcanzar más de 109,000 Tm a finales de 2025, superando expectativas.

Estimación Anual: Se ha reportado la producción de unas 84,000 a 96,000 toneladas de aceite crudo al año, según fuentes de 2024-2025. Hectáreas Cultivadas: Se han sembrado más de 25,000 hectáreas adicionales en los últimos años, expandiendo la capacidad productiva.

Se espera que el aceite vegetal entre en el rubro de la exportación, eso sería muy beneficioso para la industria de esa área en el país. Daría impulso a la economía y generaría mayores puestos de trabajo.

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