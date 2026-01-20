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El precio del dólar BCV hoy 20 de enero de 2026 nos indica que la divisa se mantiene en la banda de los 340 bolívares. Hoy según el Banco Central de Venezuela el dólar estará en 344,50 bolívares y el euro en 400,49 bolívares.

Para mañana el dólar tendrá un valor de 347,26 bolívares y el euro en 407,17 bolívares.

Mientras que la onza de oro se mantiene en un costo de 4.671 dólares, en 127 dólares está el gramo del metal precioso. Este indicador se ha mantenido en alza desde el año pasado y pudiera seguir ascendiendo.

Subió el precio del petróleo y se mantiene ahora en 62,64 dólares, ese mismo precio se ha mantenido desde la semana pasada. La gasolina sigue siendo uno de los derivados más caros del petróleo.

Dólar BCV hoy 20 de enero de 2026, ¿qué es el gas licuado?

El gas licuado es un gas (generalmente propano y butano, llamado GLP) que se convierte en líquido mediante compresión o enfriamiento. Facilitando su almacenamiento y transporte en cilindros o tanques, siendo muy usado en hogares para cocina.

Así como en la industria y transporte como combustible versátil y más limpio que otras alternativas. Existe también el Gas Natural Licuado (GNL), que es metano licuado a temperaturas extremadamente bajas para transportarlo, y aunque similar, se diferencia en composición y origen.

GLP (Gas Licuado de Petróleo)

Composición: Principalmente propano y butano.

Origen: Se obtiene del refinamiento del petróleo o la extracción de gas natural.

Características: Es un gas en condiciones normales, pero se licúa fácilmente, es inodoro (se le añade un odorizante) e incoloro.

Usos: Cocina (cilindros), calefacción (interiores y exteriores), vehículos (AutoGas) y procesos industriales.

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