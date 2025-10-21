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El precio del dólar BCV hoy 21 de octubre de 2025 nos indica que la divisa sigue en la banda de los 200 bolívares. El Banco Central de Venezuela informó que para hoy martes la divisa tendrá un costo de 207,89 bolívares y el euro en 242,21 bolívares.

Para este miércoles el dólar estará en 210,28 bolívares y el euro en 244,02 bolívares.

Mientras que el precio de la onza de oro se ha estabilizado un poco en las últimas horas. Registrando un precio hoy de 4.220,77 euros para hoy martes. El gramo sigue sobre los 106,54 dólares.

El costo del barril de petróleo a nivel mundial ha registrado una baja histórica, 60,26 dólares se encuentra actualmente. Hasta ahora uno de los niveles más bajos, atrás quedaros aquellos precios que estaban sobre los 140 dólares.

De igual modo, el precio del bitcoin bajó luego de estar sobre los 125 mil dólares, este se ha estabilizado y se encuentra en 110.724,91 dólares. Este pudiera seguir bajando en los próximos días.

Dólar BCV hoy 21 de octubre de 2025, ¿Cuánta margarina se consume en Venezuela?

No hay cifras exactas sobre el consumo de margarina en Venezuela, ya que los estudios nutricionales más recientes disponibles no desglosan su consumo por tipo de grasa. Sin embargo, los estudios indican que las grasas y aceites son un componente común en la dieta venezolana.

Y el patrón de consumo general en 2016 incluyó un consumo moderado de carbohidratos, proteínas y grasas, con un consumo total promedio de calorías de 911 kcal por persona; por debajo de la referencia nacional de 2,300 kcal.

Patrón de consumo: Los patrones de consumo de alimentos varían geográficamente.

La región de los Llanos y el occidente se caracteriza por un alto consumo de grasas y carnes.

La región oriental y Guayana tiene un consumo predominante de pescado y frutas.

La región andina y central presenta un nivel de consumo más adecuado en todos los nutrientes, incluyendo grasas.

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