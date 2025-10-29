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El precio del dólar BCV hoy 29 de octubre de 2025 se mantiene en la banda de los 200 bolívares. El Banco Central de Venezuela informó que para este miércoles, el precio oficial del dólar será de 219,87 bolívares y el euro en 256,36 bolívares.

Para este jueves el dólar tendrá un precio de 221,74 bolívares y el euro en 258,34 bolívares.

Mientras que el precio del oro se ha mantenido en baja, en los últimos días, hoy el costo es de 3.887,99 euros. Como el gramo se ubica en 104,32 dólares, este indicador pudiera seguir bajando en los próximos días.

El precio del petróleo sigue en baja y hoy está en un costo de 61,34 dólares para hoy. No ha tenido repunte el costo del crudo, por el contrario se ha mantenido completamente en baja, señalan los expertos.

Mientras que el precio del bitcoin se encuentra hoy en 113.182.32 dólares en el mundo. Este indicador se mantuvo en alza, alcanzando precios sobre los 123 mil dólares. Ya se ha estabilizado.

Dólar BCV hoy 29 de octubre de 2025

En 2024, Venezuela produjo aproximadamente 12.5 millones de cajas de huevos (de 360 unidades cada una), lo que representó un aumento del 36% con respecto al año anterior. Para 2025, se proyectaba que la producción continúe creciendo entre un 6% y un 15%.

Producción 2024: Alrededor de 12.5 millones de cajas de 360 huevos cada una.

Crecimiento: Hubo un aumento del 36% en la producción de huevos de consumo en comparación con 2023.

Proyección 2025: Se estima un crecimiento adicional de entre el 6% y el 15%, dependiendo de la economía y la demanda.

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