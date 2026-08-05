CaraboboPortada

Capturado por presunto hurto en el centro de Valencia

By Lubin Molero
0
21
Capturado por hurto en el centro de Valencia
Foto: cortesía

Más del Autor

Lubin Molero
Lubin Molero
IOTA Latino
Compartir

Efectivos de la Policía Municipal de Valencia capturaron a un hombre en el centro de la ciudad por presunto hurto y ser señalado como azote de la zona.

El sujeto de 53 años de edad fue detenido en la calle Páez entre el Boulevard Constitución y la avenida Díaz Moreno, cuando sustraía mercancía dentro de un local comercial.

Capturado por hurto en el centro de Valencia

La comisión policial interceptó al sospechoso incautándole dos audífonos y dos colonias. También se pudo conocer de registros previos por delitos de hurto calificado hurto genérico y robo genérico cometidos.

El detenido junto a las evidencias quedaron a la orden del Ministerio Público para continuar con el procedimiento legal correspondiente.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Luis Arráez debuta brillante impulsando victoria en Philadelphia

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
ViaDiario La Calle
Artículo anterior
Acefuc recibe agosto con entusiasmo en el fútbol menor
Artículo siguiente
Ministerio de Educación anunció la fecha oficial para el inicio de año escolar 2026-2027
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes