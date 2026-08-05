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Ministerio de Educación anunció la fecha oficial para el inicio de año escolar 2026-2027

By Lubin Molero
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Clases en Venezuela inician en septiembre
Foto: cortesía

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Lubin Molero
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El ministro de educación de Venezuela Héctor Rodríguez anunció este miércoles 5 de agosto que el inicio de clases y regreso a las aulas está programado para el 14 de septiembre.

El ajuste del calendario escolar busca garantizar instalaciones totalmente seguras para los estudiantes tras los daños estructurales generados por el doble evento sísmico.

Clases en Venezuela inician en septiembre

Las autoridades ejecutarán durante agosto un plan intensivo de rehabilitación atendiendo mil planteles dañados por el temblor y 500 escuelas planificadas.

Los trabajos desplegados abarcarán la reparación de infraestructuras recientes junto al mantenimiento continuo de la red educativa pública a nivel nacional.

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