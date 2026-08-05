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El periodista Perez Hilton fue hospitalizado en Miami, tras sufrir una severa crisis de salud mental y autolesionarse durante un «Live» en sus redes sociales.

Las autoridades locales acudieron al domicilio del comunicador tras recibir múltiples llamadas alertando sobre autolesiones transmitidas durante una emisión en vivo.

Periodista Hospitalizado tras autolesionarse en LIVE

La Oficina del Sheriff de Miami-Dade confirmó que el experto en farándula se encontraba solo en su residencia al momento del incidente.

Los agentes policiales aplicaron protocolos de desescalada para resguardar la integridad física del bloguero garantizando su posterior traslado al centro médico.

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