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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez anunció que reparan viviendas afectadas por el terremoto y recordó el plan de subsidios crediticios para adquirir inmuebles.

La cifra anunciada de reparación es de 13 mil viviendas afectadas, así como la atención de 66 mil personas tras contabilizar más de 41 mil hogares perjudicados a nivel nacional.

Reparan viviendas tras el terremoto en Venezuela

Las autoridades realizaron 47 mil inspecciones clasificando el 58% de las estructuras bajo etiqueta verde segura.

Por su parte el gobernador José Alejandro Terán entregó sesenta apartamentos rehabilitados en La Guaira avanzando en la recuperación de esa región.

Así mismo, el ejecutivo recordó que otorgará subsidios bancarios hasta del 80% para compras de viviendas evaluadas en 70 mil dólares americanos.

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