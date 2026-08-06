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Cohete SpaceX impacta en Luna generando columna polvo (+VIDEO)

By Lubin Molero
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Cohete SpaceX impacta en Luna
Foto: cortesía

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Lubin Molero
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Un fragmento metálico de cohete perteneciente a SpaceX impacta a alta velocidad sobre la Luna este miércoles 5 de agosto según confirmaron astrónomos internacionales.

La segunda etapa de la nave Falcon nueve pesaba cuatro toneladas métricas y llevaba flotando a la deriva desde el pasado año 2025.

 

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Cohete SpaceX impacta en Luna

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El evento espacial levantó una densa nube de polvo lunar iluminada por la luz solar aportando datos relevantes sobre la composición química de la zona.

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