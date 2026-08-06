Compartir

El Aeropuerto Internacional de Maiquetía reanudó sus operaciones logísticas con la llegada del primer vuelo comercial de carga proveniente de la República de Panamá.

La reactivación del terminal principal ocurre tras completar semanas intensas de mantenimiento estructural por los daños provocados por los terremotos del pasado junio.

Reanudan operaciones comerciales en Maiquetía

El ministro de Transporte Francisco Garcés confirmó que los trabajos contaron con apoyo internacional estratégico para garantizar la seguridad operativa dentro de las instalaciones.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Francisco Garcés (@garcesfrancisco)

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Gobierno repara trece mil viviendas tras doble terremoto