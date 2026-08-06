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El papa León XIV realizará su primera visita a Latinoamérica como pontífice, visitando Uruguay Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre.

El recorrido papal comenzará en tierras uruguayas visitando Montevideo, Paysandú, y Florida donde el mandatario Yamandú Orsi confirmó una misa en el Estadio Centenario.

Papa León visitará Latinoamérica

La gira continuará por Argentina en Buenos Aires, Córdoba y Luján marcando el esperado retorno de la autoridad vaticana al país del difunto Francisco.

El pontífice culminará sus actividades eclesiásticas en Perú visitando Lima, Cusco, Pucallpa y Chiclayo diócesis donde ejerció funciones episcopales antes de su elección.

Las autoridades gubernamentales argentinas confirmaron plenas garantías logísticas para recibir al líder religioso tras concretar su viaje oficial anunciado desde el Vaticano.

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