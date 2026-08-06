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El periodista de entretenimiento Ángel de los Santos falleció tras combatir una afección renal durante 10 años sometido a continuas sesiones hemodiálisis.

La producción del programa Despierta América expresó condolencias destacando la trayectoria profesional del reportero en coberturas de eventos y alfombras rojas.

Fallece periodista Ángel de los Santos

La conductora Karla Martínez recordó el trabajo periodístico del comunicador entrevistando a figuras internacionales de la música como el cantante Vicente Fernández.

El destacado reportero acumuló 25 años de carrera laboral participando en reconocidos programas informativos de televisión como el show Escándalo TV.

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