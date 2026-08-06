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Zoológico de Bélgica logra criar guacamayos azules

By Lubin Molero
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Guacamayos Azules en Zoológico de Bélgica
Foto: cortesía

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Lubin Molero
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El zoológico de Bélgica, Pairi Daiza logró criar exitosamente tres especies de guacamayos azules dentro de su parque natural especializado en conservación animal.

El recinto albergó el nacimiento de dos crías del guacamayo de Lear especie en peligro de extinción según la lista roja internacional.

Guacamayos Azules en Zoológico de Bélgica

La institución completó la reproducción exitosa del guacamayo jacinto de Spix y de Lear alcanzando un hito biológico sin precedentes en cautiverio.

La atracción principal Edenya posee además tres récords Guinness por albergar el invernadero tropical y zoológico cubierto más grandes del mundo.

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