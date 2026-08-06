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Un femicidio en Colombia en Itagüí ha puesto a trabajar horas extras a los cuerpos policiales. Una trabajadora de servicios del Instituto Colombiano del Dolor, fue encontrada muerta dentro de su casa.

Desde el pasado martes Arelis María Bertel Hernández no se había comunicado a su trabajo ni con su familia. A los compañeros de trabajo les pareció extraño como a sus familiares. La llamaban y el teléfono estaba apagado, hasta que estos decidieron ir a la casa.

Contrataron los servicios de un cerrajero, el cual abrió la puerta principal. Arelis fue encontrada sin vida en uno de los baños de la casa, al investigar en las cámaras de seguridad, vieron que ella llegó con un hombre cerca de las nueve de la noche.

Femicidio en Colombia

La cámara grabó el momento, dos horas después, donde el hombre sale de la casa e incluso al parecer cerró la puerta con seguro. La mujer de 41 años no tenía pareja, tampoco se le conocía pretendientes.

Los familiares de la dama esperan que las autoridades puedan dar con el paradero del hombre que llegó al apartamento de la mujer. Esta fue herida con un cuchillo en el baño y murió en el lugar, fue llevada a una sede de medicina forense en Itagüí

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