Compartir

La selección Sub 20 de Venezuela, derrotó 1-0 a Colombia logrando su clasificación a la gran final de los Juegos Centroamericanos y el Caribe 2026 en República Dominicana.

El defensor Sebastián Hernández anotó el gol de la victoria al minuto 81 mediante un certero remate de cabeza tras córner.

Venezuela a la final de los Juegos Centroamericanos

Durante el primer tiempo el atacante Diego Claut falló un penal estrellando la pelota contra el travesaño tras mantener dominio en ataque.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La Vinotinto (@selevinotinto)

El conjunto dirigido por Juan Domingo Tolisano disputará la medalla dorada este viernes 7 de agosto contra la selección de México en República Dominicana.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Cohete SpaceX impacta en Luna generando columna polvo (+VIDEO)