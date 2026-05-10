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El cuerpo del periodista Mateo Pérez Rueda, de 25 años, fue hallado en una zona rural del departamento de Antioquia, días después de que se reportara su desaparición mientras realizaba labores informativas para el medio regional El Confidencial.

El presidente de la República, Gustavo Petro, utilizó su cuenta oficial en la red social X para condenar el crimen y señalar directamente a los responsables. Según el mandatario, el asesinato fue perpetrado por Jhon Edison Chalá Torrejano, integrante del Frente Darío Gutiérrez, una estructura de las disidencias de las FARC que no se acogió a los acuerdos de paz y mantiene el control territorial en la zona.

“La Policía Nacional tiene órdenes desde hace varias semanas de fortalecer su presencia en esta zona y contar con el apoyo del Ejército para erradicar los grupos que permanecen allí. La acción de la fuerza pública será eficaz”, enfatizó el jefe de Estado, asegurando una respuesta contundente ante el avance de estos grupos armados.

Una desaparición con final trágico

Mateo Pérez Rueda, quien combinaba su pasión por el periodismo con sus estudios de Ciencias Políticas, fue visto por última vez el pasado martes en el municipio de Briceño. Allí adelantaba una investigación periodística para su propio medio digital. Tras días de incertidumbre, una misión humanitaria conformada por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Defensoría del Pueblo logró la recuperación de sus restos, que fueron trasladados a Medicina Legal para su identificación oficial.

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