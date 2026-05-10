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La lucha contra la delincuencia informática y el fraude financiero en Venezuela suma nuevos resultados tras recientes operativos realizados por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

En dos procedimientos distintos, los funcionarios lograron la aprehensión de dos sujetos dedicados a la suplantación de identidad bancaria y a la falsificación de instrumentos de pago en los estados Zulia y Nueva Esparta.

En la parroquia Francisco Eugenio Bustamante, municipio Maracaibo, efectivos de la policía científica concretaron la captura de Anger José Gómez Nava, de 23 años. Según el reporte oficial emitido por la institución a través de sus canales digitales, Gómez Nava formaba parte activa de una red delictiva especializada en el acceso financiero indebido.

Modus operandi

El modus operandi de esta organización consistía en la creación de páginas web fraudulentas que imitaban los portales oficiales de diversas entidades bancarias. Mediante esta técnica, lograban captar correos electrónicos, contraseñas y datos confidenciales de los usuarios.

Una vez con el control de las cuentas, procedían a sustraer el dinero. El detenido desempeñaba un rol clave: era el encargado de ubicar las «cuentas receptoras» para luego «centrifugar» los fondos hacia otros perfiles bancarios, dificultando el rastreo del dinero y consolidando el lucro ilícito. Por este caso, las autoridades buscan a otros dos hombres plenamente identificados.

Estafas mediante delivery en Nueva Esparta

De manera simultánea, en el sector La Arboleda del municipio Mariño (Porlamar), el Cicpc detuvo a Daniel Alejandro Rivero Cova, de 21 años. El reporte policial indica que Rivero Cova, junto a un cómplice aún por capturar, se dedicaba a estafar a comercios locales bajo la modalidad de falsos pagos móviles.

Los delincuentes solicitaban servicios de delivery y aseguraban haber realizado la transferencia electrónica. Para engañar a los comerciantes, elaboraban comprobantes digitales falsos con logos de bancos nacionales y los enviaban como prueba de pago. Las víctimas entregaban la mercancía sin percatarse de que el dinero jamás ingresaba a sus cuentas.

En ambos procedimientos, los funcionarios incautaron equipos de telefonía celular utilizados como herramientas principales para la ejecución de los delitos. Los dos detenidos han sido puestos a la orden del Ministerio Público, donde iniciarán sus respectivos procesos penales por delitos previstos en la Ley Especial contra los Delitos Informáticos y estafa.

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