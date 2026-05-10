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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aterrizó este domingo 10 de mayo de 2026 en territorio neerlandés. Su misión es clara y de vital importancia para el Estado venezolano: liderar la delegación nacional ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para ratificar la postura histórica sobre el territorio de la Guayana Esequiba.

A su descenso del avión presidencial, la mandataria (e) ofreció declaraciones a los medios internacionales, enfatizando que la presencia de Venezuela en esta instancia no es un reconocimiento a la jurisdicción de la Corte sobre el fondo del asunto, sino un acto de defensa de la «majestad y vigor» del Acuerdo de Ginebra de 1966.

Rodríguez señaló que, este documento es el único instrumento jurídico vinculante que Caracas reconoce para alcanzar una solución práctica, justa y mutuamente satisfactoria a la controversia territorial.

La jefa de Estado asumió la representación de todos los sectores del país en esta instancia crucial para el futuro de la nación.

“Es un honor estar aquí como presidenta encargada como voz de toda Venezuela y de nuestro pueblo, defendiendo derechos históricos sobre nuestra Guayana Esequiba”, añadió.

La comitiva venezolana mantendrá diversas reuniones en los próximos días para consignar los documentos que ratifican la propiedad histórica de este territorio.

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