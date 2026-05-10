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La madrugada de este domingo 10 de mayo, en pleno inicio de la celebración del Día de las Madres, se registró un aparatoso accidente de tránsito en la autopista Valencia-Puerto Cabello. El evento movilizó a los equipos de emergencia del Instituto Autónomo de Vialidad del Estado Carabobo (Invialca), quienes atendieron la contingencia para garantizar la seguridad de los usuarios de esta importante arteria vial.

Los hechos en el kilómetro 179

De acuerdo con los reportes oficiales, el siniestro ocurrió aproximadamente a las 03:10 a.m. a la altura del kilómetro 179, en el sentido que conduce hacia la ciudad porteña. El incidente fue protagonizado por una motocicleta que sufrió un desperfecto mecánico inesperado, lo que provocó que el conductor perdiera el control del vehículo y terminara derrapando sobre el pavimento.

Afortunadamente, el conductor de la unidad resultó ileso tras el impacto. Sin embargo, su acompañante no corrió con la misma suerte: al caer de forma abrupta hacia el canal de seguridad, la mujer sufrió un politraumatismo craneoencefálico moderado, requiriendo asistencia médica urgente en el sitio.

Respuesta inmediata y traslado

Minutos después del reporte, el personal operativo de Invialca y la unidad de atención médica Metro-01 arribaron al lugar del suceso. Los paramédicos realizaron las maniobras de estabilización y atención prehospitalaria necesarias antes de proceder con el traslado de la víctima.

La lesionada fue llevada en ambulancia al Hospital Universitario Ángel Larralde (HUAL), ubicado en el municipio Naguanagua, donde ingresó para recibir tratamiento especializado y monitoreo de las lesiones sufridas en el área craneal.

Dispositivo de seguridad activo

Mientras se realizaban las labores de auxilio y el retiro de la motocicleta, los funcionarios de Invialca mantuvieron un dispositivo de seguridad y orientación vial. Estas medidas permitieron resguardar al resto de los conductores que transitaban por la zona de madrugada, evitando nuevos incidentes y garantizando que la movilidad no se viera interrumpida de forma crítica.

Las autoridades regionales reiteran el llamado a la ciudadanía a revisar las condiciones mecánicas de sus vehículos y respetar los límites de velocidad, especialmente en días festivos donde el flujo vehicular suele incrementarse en las rutas que conectan con la costa carabobeña. El personal de seguridad vial permanece desplegado en todo el estado Carabobo bajo el esquema de vigilancia continua.